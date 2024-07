Oranje-volksverhuizing naar Dortmund: zo bereik jij het stadion vanuit Noord-Holland

Met de auto, trein, bus of fiets: snel en prijzig of langzaam en voordelig? Amsterdam is als startpunt gekozen vanwege de bereikbaarheid vanuit heel Noord-Holland en het ruime aanbod aan reismogelijkheden naar Dortmund.

Autofile grenscontrole

Dortmund ligt 238 kilometer van Amsterdam. Normaal gesproken duurt het 2 uur en 18 minuten om het Westfalenstadion te bereiken, maar door de enorme drukte gaat dit langer duren. Voordat je kunt aansluiten bij de Oranje-mars in Dortmund, waarschuwt de ANWB voor een andere optocht, namelijk voor de grensovergang: "De grenscontroles op de A12 zorgen voor extra reistijd, dit kan oplopen van 1 tot 2 uur." De grensovergangen die noordelijker liggen zullen minder druk zijn.

De prijs van de reis hangt af van welke auto je gebruikt De reis elektrisch afleggen is de goedkoopste optie. De ANWB verwacht dat dit ongeveer 22 euro kost. Met een dieselauto ben je 26 euro kwijt en benzine brengt je voor 34 euro in het Ruhrgebied. Forensenstad Dortmund heeft veel P+R parkeerplekken waardoor je, bij gebruik van het openbaar vervoer naar het stadion, 24 uur lang gratis kan parkeren.

In veel Duitse steden is een milieusticker verplicht voor alle auto's. Zo ook in Dortmund. Dit geldt voor alle brandstofsoorten, zelfs elektrisch. Ze zijn online te bestellen, maar dat is waarschijnlijk te laat. De ANWB geeft aan dat de verzending tot drie dagen kan duren. Bij sommige tankstations zijn ze fysiek te verkrijgen voor rond de 15 euro.