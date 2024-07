Beschonken steward krijgt boete bij alcoholcontrole op Schiphol

De alcoholcontrole werd uitgevoerd door het team Luchtvaarttoezicht van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De steward, die bij een buitenlandse luchtvaartmaatschappij werkt, moest rond 7.50 uur een blaastest doen en daaruit bleek dat hij te kort voor de vlucht nog alcohol had gedronken.

Zerotolerancebeleid in de luchtvaart

Uit de blaastest bleek dat de steward bijna drie keer zoveel had gedronken als toegestaan is voor bestuurders van voertuigen. Die eisen zijn nog strenger binnen de luchtvaart. Volgens het zerotolerancebeleid mag vliegend personeel tien uur voor een vlucht geen alcohol nuttigen. Daarbij geldt een maximaal alcoholpromillage van 0,2.

De steward kreeg van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie een boete van 1000 euro opgelegd. Na betaling van de boete kon hij vertrekken, maar zijn geplande vlucht ging zonder hem de lucht in. Of zijn luchtvaartmaatschappij nog consequenties aan het verboden alcoholgebruik heeft verbonden, is onduidelijk.

Blaastest

In totaal werd volgens de politie een tiental controles gedaan op verschillende locaties op Schiphol. Het Team Luchtvaarttoezicht voert regelmatig dit soort controles uit bij piloten en cabinepersoneel. Dit gebeurt zowel op het bemanningscentrum, bij de gate als in het vliegtuig.



De blaastesten worden niet aangekondigd en zowel binnenlandse als buitenlandse maatschappijen worden gecontroleerd. Het is verplicht om mee te werken. Bij weigering van de controle, wordt er ook een boete toegekend en is het niet meer toegestaan om het vliegtuig te betreden.