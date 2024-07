Geen grote schermen op Museumplein voor halve finale EK

Het Westergasterras was tot nu toe de enige locatie waar een groot scherm stond, omdat het café als enige op tijd was met het aanvragen van een vergunning. De gemeente is niet van plan zelf een groot scherm te plaatsen op het Museumplein of op andere locaties voor de halve finale.

Mocht Oranje winnen van Engeland, is het ook nog niet bekend of de finale dan wel te zien is op een groot scherm. Een woordvoerder van de gemeente zegt samen de KNVB te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze benadrukt dat het heel wat organisatie met zich meebrengt en dat de focus nu eerst op het winnen van de halve finale ligt.

Huldiging en rondvaart

Als het Nederlands elftal de beker na de finale mee naar huis mag nemen, is het ook nog niet zeker of ze daar maandag mee zullen pronken op een boot door de grachten. "We moeten eerst zien of we gaan winnen of niet. Daarna gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele huldiging", vertelt de woordvoerder.