Wooncoaches helpen ouderen in een te groot huis plaats maken voor jonge gezinnen

Om ouderen te ondersteunen en wegwijs te maken, lopen er in Almere zogeheten wooncoaches rond: experts om mensen met een woonvraag te ondersteunen. Astrid Vischer is een van die coaches. Ze werkt al jaren in de stad en helpt mensen vanuit woningcorporatie de Alliantie via het project 'groot naar beter', aan een passende woning.