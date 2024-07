Er is een tekenpiek op komst, dus controleer jezelf goed

In de eerste helft van het jaar kwamen er op Tekenradar 39 procent minder meldingen binnen dan gemiddeld. "Dat zou kunnen komen door het slechte weer, mensen kwamen minder in het groen", aldus het RIVM.

Jaarlijks komen er in heel Nederland zo'n 1,5 miljoen tekenbeten voor, waarvan er 27.000 leiden tot een besmetting met de ziekte van Lyme. Dat gebeurt als de teek besmet is geraakt met de bacterie bij het opzuigen van bloed van sommige dieren. In onze provincie worden de meeste beten gemeld langs de kust, ter hoogte van Zandvoort tot aan Egmond aan Zee.

Eerder al vertelde boswachter Mikal Folkertsma, werkzaam in het Robbenoordbos, dat je na een wandeling altijd een tekencheck moet doen. Volgens haar moet je goed kijken, want het spinachtige insect is vaak niet groter dan een speldenknop.

Je hoeft niet bang te zijn dat de beestjes uit bomen vallen, want dat is niet zo. Ze zitten in hoog gras. "Kijk aan de rand van je sok, in je nek en onder je oksels. Als je een teek ziet, zo snel mogelijk verwijderen met een tekenpincet of tekenkaart. In één keer heel rustig eruit trekken."

Binnen 24 uur

Het is belangrijk dat dit binnen 24 uur gebeurt, want dan is de kans op de ziekte van Lyme aanzienlijk kleiner. Ook is het belangrijk dat je de plek van de beet goed in de gaten houdt. Als er een rode kring rond die plek ontstaat, neem dan gelijk contact op met je huisarts.

Een rode kring is niet altijd zichtbaar. Dus ook als je last krijgt van griepverschijnselen, koorts, hoofdpijn en gewrichtpijn is het verstandig om langs een huisarts te gaan.