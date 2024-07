Van de Ven vertrouwt op Van Dijk en Aké tegenover snelle Saka

Van de Ven kreeg veel vragen over Saka, die de Engelsen zaterdag in de kwartfinale tegen Zwitserland hielp door in de 80e minuut naar binnen te komen en in de verre hoek raak te schieten (1-1). Engeland bereikte de halve eindstrijd na strafschoppen. Van de Ven kreeg veel vragen of hij, gezien zijn snelheid, niet de ideale man is om de snelle Saka te bespelen.

"Het is altijd zuur om over jezelf te zeggen, maar als je naar de data kijkt, heb je je antwoord denk ik wel. Ik heb dit seizoen met Tottenham tegen Arsenal twee keer tegen Saka gespeeld", zei Van de Ven lachend op de vraag wie van de twee het snelste is. "Nathan en Virgil spelen voor mij, dat zijn twee fantastische verdedigers. Ze doen het goed bij hun club en dit toernooi ook. Dan is het aan mij om dat te accepteren en als ik er in kom moet ik laten zien wat ik kan."