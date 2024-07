Huizen wil een sociaal werkbedrijf, maar buurt is niet blij en verwacht overlast

Bij de aanloophaven in Huizen moet een sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Huizen verrijzen. Dat houdt in dat er een restaurant komt met zo’n 180 zitplaatsen en een watersportbedrijf waar je zeil- en surflessen kunt volgen.

Daarnaast komt er ook een moestuin, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ‘beschermde omgeving’ aan de slag kunnen, en een groter groenvoorzieningsbedrijf dat het groen in de buurt kan gaan onderhouden. Maar niet als het aan buurtbewoners ligt. Die verwachten veel overlast.

Verkeer en parkeer

Alle toekomstige activiteiten bij dit groene stukje kust in Huizen gaan meer verkeer opleveren. Volgens onderzoekers is daar voldoende ruimte voor, ook om de nodige parkeerplekken aan te leggen. Het is wel de bedoeling van de gemeente om het autoverkeer in de omliggende wijken binnen de perken te houden. Dus luidt het advies van de gemeente om zoveel mogelijk per fiets, openbaar vervoer of per boot de haven ‘aan te lopen’.

Buurtbewoners zijn vooralsnog niet blij met het te verwachten verkeer en de bijkomende parkeerdruk van het sociale werkbedrijf.

Busje in plaats van vrachtwagen

Een aantal van hen stelt dat het autoluw houden van de buurt niet haalbaar is. Ook het toekomstige gebrek aan parkeerplaatsen baart hen zorgen. Het is nu vaak al zoeken naar een plekje, laat staan als er exploitatie van horeca en watersport komt, stellen de buurtbewoners.

Een van de maatregelen die wel al genomen is na overleg met de buurt, is de toekomstige bevoorrading van het restaurant met een bestelbus in plaats van met een vrachtwagen. Dat moet een deel van de verkeersdrukte tegengaan.

De bedoeling is om dit ‘uithoekje’ van Huizen opnieuw aantrekkelijk te maken. Het ontwikkelen van watersportactiviteiten - er zat altijd al een zeilschool op deze plek - zou juist een lang gekoesterde wens van veel buurtbewoners en andere Huizers zijn. De locatie ligt ook aan een populaire fietsroute en is daarom volgens de gemeente geschikt voor een restaurant en voor een plek waar je kunt suppen of surfen. De groenactiviteiten zouden volgens de gemeente bij het geheel een waardevolle aanvulling zijn.

Wonderbaarlijk ecologisch gebied

Naast verkeer en parkeren, is het eventueel verdwijnen van een ‘wonderbaarlijk ecologisch gebied’ ook een grote zorg van de buurt. Onderzoek zou uitwijzen dat er geen ‘ecologische bezwaren’ zijn, maar in elk geval één inwoonster met groene vingers komt op voor de belangen van de diverse dieren die nu de groene kuststrook bewonen.

Voorlopig is de komst van het sociaal werkbedrijf nog geen gelopen race: de Huizer gemeenteraad neemt pas over twee weken een besluit. En als dat besluit positief is, duurt de aanleg van het hele project ook nog wel een jaar of drie.