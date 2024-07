Vlinderbrillen, frivole jurken en bekende plekken: Klaas filmde het Hilversum van toen

Klaas Brouwer maakte zijn eerste film in Hilversum. Hij laat daarin het dagelijks leven zien en dat thema komt terug in meer van zijn films, zoals ‘Een dagje Amsterdam’, ‘Winter in Holland’ of ‘De haven van Rotterdam’.

Over Hilversum maakte hij meerdere films, de opening van het raadhuis, de nieuwe studio’s en een bezoek van leden van het Koninklijk Huis.

Collectie

Klaas Brouwer heeft zijn collectie in 1992 overdragen aan het museum. Daarin zitten reisfilms, films over amateur-popmuziek, maar ook beroemde schilders als Vincent van Gogh, Toulouse-Lautrec en Claude Monet.