"Laat minderjarigen ook EK kijken op het Waagplein, het is een volksfeest"

Dat minderjarigen geen toegang hebben, is niet zonder reden, zegt organisator en eigenaar van café ‘t Hartje Sil Vendel. "Die wens had iedereen. In overleg met politie en gemeente is toch besloten dit vooral uit veiligheidsoverwegingen niet te doen. De wedstrijd is pas laat afgelopen. Dan wil je geen kinderen tussen zo’n grote menigte hebben staan", legt hij uit.

Kinderloos feestje

Als het aan de ondernemers van het Waagplein ligt, wordt de halve finale van aanstaande woensdag dus ook weer een kinderloos feestje.

Raadslid Gino Zucotti legt zijn vragen vanavond neer bij het college van Alkmaar.