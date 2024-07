Subtropische nacht en heel even flink warmere temperaturen op komst

Op de meeste plaatsen begon de dag vandaag zonnig, hoewel er hier en daar stapelwolken kunnen ontstaan en er zelfs een enkel buitje kan vallen.

Maar de meeste plaatsen in de regio hielden het droog en dat geldt helemaal voor de middag en avond. "Prima weer dus", vertelt NH-weerman Jan Visser. De temperatuur blijft rond de 21 graden hangen.

De wind waait 's morgens zwak tot matig uit zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag staat er weinig wind en aan de kust waait een matige oostenwind.

Subtropisch

De komende nacht kan er een beetje regen vallen, maar de ochtend beginnen we morgen droog. Er zijn perioden met zon, hoewel er wel wat bewolking langs kan komen.

Van het toch nog frisse zomerweer vandaag, staat er morgen een echt warme dag op het menu. Door vochtige, subtropische lucht die vannacht wordt aangevoerd, kan het op veel plekken zo'n 25 graden en warmer kan worden, plaatselijk zelfs 27 graden.

Code geel

Door die subtropische invloeden wordt de lucht wel een tikkie klam, vertelt de weerman, en aan het einde van de middag ontstaan flinke onweersbuien die 's avonds over onze regio trekken. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en forse windstoten, maar ook met veel regenval in korte tijd. 's Avonds voorspelt het KNMI dan ook code geel.

Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan volgens het weerinstituut schade en overlast ontstaan. Buitenactiviteiten kunnen mogelijk 'gevaarlijk' zijn.

Woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er is ook zon en de temperaturen blijven rond de 23 graden hangen. Het subtropische tintje is er daarna voorlopig wel even af, want een groot deel van de week valt er waarschijnlijk 'veel regen van betekenis', aldus Visser.