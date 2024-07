Financiering Amsterdamse fietsbrug over het IJ rond: op zijn vroegst in 2034 klaar

Het idee voor een brug over het IJ bestaat inmiddels al zo'n tweehonderd jaar. Lange tijd bleef het bij een wens, afgelopen mei noemde de gemeente de planning van de fiets- en voetgangersbrug nog uitermate complex. De kosten worden geraamd op 320 miljoen euro, waarvan de gemeente en de Vervoerregio ieder de helft betalen. Beide dragen tientallen miljoenen extra bij om de financiering rond te krijgen.

Nieuwe vaargeul

Voor de komst van de brug moet onder andere de vaargeul worden verplaatst en moeten plekken gevonden worden waar schepen kunnen wachten als ze voor een dichte brug liggen. Ook moeten zo'n twintig nieuwe ligplekken voor binnenvaartschepen worden gevonden.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) is blij dat de brug eindelijk kan worden gebouwd. "Dit is van groot belang voor de inwoners van Amsterdam én van de gemeenten ten noorden van de stad. Er worden ontzettend veel woningen en werkplekken gebouwd in de hele regio, dus het aantal mensen dat het IJ wil oversteken neemt alleen maar toe. Dat kunnen de ponten niet aan. We verwachten dat dagelijks tussen de 20.000 en 25.000 mensen de brug zullen gebruiken."

Fietsers sneller in Oost

De gemeente heeft berekend dat fietsers uit omliggende regio's zoals Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad straks zo'n 10 tot 12 minuten sneller aan de oostkant van de stad kunnen zijn. Ook hoeven ze niet meer af te stappen voor de pont.

De regioraad moet nog wel instemmen met het besluit van de Vervoerregio om de extra miljoenen bij te dragen. De komende periode wordt gewerkt aan de uitwerking van de Oostbrug, waarover in 2027 een besluit moet worden genomen. De bouw kan dan op zijn vroegst starten in 2031 en is op zijn vroegst klaar in 2034.

Naast de Oostbrug zijn er plannen om een Westbrug te bouwen tussen de NDSM-werf in Noord en de Danzigerkade in West. Die moet rond 2040 klaar zijn.