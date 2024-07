Flinke rookontwikkeling boven Haarlem na brand in containers ijzerhandel

De brand is ontstaan in twee containers die vol schroot zaten. De rook trok in een sliert over Haarlem heen.

De veiligheidsregio raadt via X aan om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten, als je last hebt van de rook. De brand is inmiddels uit, maar de brandweer is nog bezig met nablussen.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.