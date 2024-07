Schilderij van horecatycoon Frits Schiller teruggevonden: geld nodig voor restauratie

De meeste Amsterdammers zullen Frits Schiller (1886-1971) vooral kennen als de man achter hotel Schiller en het naastgelegen café op het Rembrandtplein. Maar de horecatycoon was ook een begenadigd kunstschilder: hij tekende portretten van zijn vaste klanten in het café, onder wie ook beroemdheden als George Hendrik Breitner en Louis Davids. Veel van die portretten hangen nog steeds in het café aan de muur. Vrij recent is er een vergeten schilderij van Schiller teruggevonden, gemaakt in 1940 na de bombardementen in Rotterdam. Maar het schilderij is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. Daarom is er een crowdfundactie gestart.