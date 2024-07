Stille tocht door Zandvoortse buurt, inwoners zijn helemaal klaar met de overlast

Nick is tevreden over de opkomst. Waarschijnlijk heeft de Formule 1-race en de miezerregen wel wat Zandvoorters thuis laten blijven. Het is een korte route van Het Pluspunt naar het eindpunt. "Even verderop kunnen we ook nog even stoppen waar iemand een ander met een schaar aanviel", vertelt hij. "Dat was toch niet op die hoek? Dat was daar, aan de andere kant", zegt een buurtbewoner. Het zegt iets over de incidenten in de buurt.

Op eigen initiatief

Burgemeester Moolenburgh is positief over het initiatief van Nick om deze stille tocht te houden. "Het is een goed initiatief van buurtbewoners om op deze manier uiting te geven aan het feit wat hier een paar weken geleden is gebeurd. Mooi dat dit vanuit de inwoners zelf is bedacht."

