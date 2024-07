Tragedie in Ronde van Oostenrijk: Noord-Hollandse wielrenner Appel reageert op fataal ongeval

Zondag werd de rittenkoers voortijdig beëindigd vanwege het ongeval. Opvallend genoeg had het peloton zaterdag weinig in de gaten tijdens de koers. "Wij hebben er helemaal niets van meegekregen. Pas toen de meeste renners over de finish waren lazen wij op X dat er een renner was omgekomen. Ik zat in het peloton en wat ik heb gehoord is dat hij net voor ons over de top kwam. Eén iemand van mijn ploeg heeft een ambulance zien staan."