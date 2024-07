Nederlandse records voor Jessica Schilder en Nadine Visser op FBK games

Het oude Nederlands record stond ook op haar naam en stond op 20.31 meter. De Volendamse lijkt op tijd in topvorm voor de Olympische Spelen over drie weken in Parijs. Schilder werd vorige week met overmacht Nederlands kampioen. Toch denk Schilder dat ze nog verder kan. "Het kan nog beter, want ik ben nog niet fit. Ik ben heel erg moe. Ik moet nog even goed rusten en dan kijken wij verder", sprak Schilder nuchter na afloop.

Ook Nederlands record voor Nadine Visser

Op de 100 meter horden was er ook succes voor Nadine Visser uit Hoogkarspel. Met een tijd van 12.46 seconden liep ook zij een Nederlands record. "Ik ben hier zo blij. Helemaal mooi om dat te doen voor een vol stadion in eigen land", vertelde Visser na afloop.