Boe, wat zegt een koe? Taalkundige onderzoekt communicatie tussen mens en dier

In groepjes van vijf lopen de cursisten naar het weiland waar de koeien staan te grazen. Gewapend met een klembord met vragen proberen ze te achterhalen wat de koeien nu eigenlijk bezighoudt. Taalkundige Leonie Cornips probeert het geloei te duiden: "Koeien begroeten mensen en elkaar, dat is wat je nu hoort", vertelt ze terwijl ze het geluid nadoet.

Merel en Simon uit Avenhorn zijn ook naar de workshop en zijn onder de indruk. "In het begin vond ik het een beetje gek, maar het is erg leuk", vertelt Merel. "Je leert ook hoe koeien leven." Simon heeft nog geen gesprek aangeknoopt met een koe: "Ze zeggen nog niet veel, de geiten wel, daar ben ik al vriendjes mee."

In 2018 begon Cornips, verbonden aan NL-Lab van het Meertens Instituut, met haar onderzoek naar koeientaal. Daarbij kijkt ze naar stemgebruik en lichaamstaal van koeien. Het was toen nog lastig om veehouders zo ver te krijgen om mee te werken. "Ze dachten dat ik erg activistisch zou zijn en moesten er niet veel van weten. In de Beemster kon ik uiteindelijk terecht en heb ik ook geleerd door de ogen van de boer te kijken."

Leerzaam

Een groepje studenten van de Universiteit van Utrecht gaat op de hurken zitten. "Dat doen ze erg goed, want daardoor voelen de koeien zich veilig om je te benaderen", vertelt Leonie. Leon Borgdorf heeft al snel contact met het dier: "Ik woon in de stad en daar zie je geen koeien dus het is mooi om dit een keer mee te maken. Ik denk dat we veel kunnen leren van de communicatie tussen mensen en dieren."

En dat is precies het doel van het onderzoek van Cornips. Ze pleit voor een bredere kijk op taal, waarbij dieren serieus worden genomen als ‘talige’ wezens. "Natuurlijk spreken koeien niet als mensen, maar dat er een strikte scheiding is tussen mensen en dieren op basis van taal, daar moeten we vanaf. Ik hoop dat we door dit onderzoek anders kijken naar de dieren met wie we deze aarde delen. De boeren met wie ik spreek, kijken nu anders naar hun koeien. Het worden meer individuen die ook iets te vertellen hebben."