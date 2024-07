Op het laatste moment streep door EK kijken op groot scherm Festival Guilty Pleasure

"Ik was echt een megagroot fan van dit festival, maar dit geintje wat jullie gister geflikt hebben kan echt niet. Zogenaamd iedereen lokken en zelfs adverteren met grote schermen en vervolgens kort voor de wedstrijd zeggen nee we zenden toch niks uit."

Veel festivalgangers hadden nog een hoop munten over om voor, tijdens en na de wedstrijd drank van te halen. Maar aangezien ze elders moesten kijken, buiten het terrein, hebben ze nu allemaal munten over. "Wat moet ik daar nu in hemelsnaam mee?" Mensen zeggen op Facebook dat ze een klacht indienen en geld terugeisen.

Geen vergunning

Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost zegt desgevraagd dat er helemaal geen vergunning voor het afspelen van de wedstrijd was afgegeven.

Daarnaast "was de duur van de wedstrijd later in tijd dan de bestaande vergunning voor het festival. Dat heeft de gemeente gemeld, waarop de organisatie het EK kijken heeft geschrapt."

'Argumenten gemeente kloppen niet'

De mensen van het Guilty Pleasure Festival zagen de vragen van AT5 over het incident pas na publicatie van dit artikel. Organisator Remko van der Klis van het festival voelde zich direct genoodzaakt zijn kant van het verhaal te vertellen, want “de reactie van de gemeente slaat nergens op.”

Het eerste punt van de gemeente over de tijdsduur klopt volgens Van der Klis niet. “Wij waren alleen voornemens de eerste en tweede helft uit te zenden.” In het festivalblokkenschema staat inderdaad dat enkel tot 23 uur gekeken kon worden. “Wij geven 25 evenementen per jaar, wij zullen nooit later eindigen en dus voorbij gaan aan de vergunning. Dan ben ik in overtreding.”