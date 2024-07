Stratego: dorpsraad Buitenkaag hijst eigen vlag naast die van dorpsraad Kaag-Buitenkaag

Dat Buitenkaag nu een eigen vlag heeft, heeft het te danken aan de nog jonge dorpsraad, onder aanvoering van Benita, Bernadette en Paulette. Hun raad bestaat inmiddels een jaar, en ook daar werd afgelopen vrijdag onder toeziend oog van (het standbeeld van) Jan Adriaanszoon Leeghwater op het pleintje naast het gemaal bij stilgestaan.

Die dorpsraad is opgericht omdat een deel van de Buitenkagers sinds jaar en dag vindt dat de dorpsraad Kaag-Buitenkaag, die ook over het dorp Kaag (gemeente Kaag en Braasem, provincie Zuid-Holland) aan de andere kant van de Ringvaart regeert, hun belangen onvoldoende behartigt.

Parkeerproblematiek als aanjager

Vooral in het dossier rond de parkeerproblematiek in Buitenkaag voelden Buitenkagers zich onvoldoende gehoord. Personeel van scheepsbouwer Van Lent op Kaag, dat alleen bereikbaar is met een klein pontje, parkeerde massaal in de Buitenkaagse straten. Buitenkagers konden daardoor hun eigen auto's nauwelijks kwijt in hun dorp. En de dorpsraad Kaag-Buitenkaag had (zoals wel vaker) te weinig oog voor dat probleem, vonden ze.

NH in 2021 maakte over de parkeerproblematiek in het dorp.