Op tijd thuis voor Oranje: debat over Museum Cobra vervroegd door halve finale EK

De eindtijd van het debat is nu 20:30 uur, waardoor raadsleden nog een half uur hebben om zich naar huis te haasten voor de aftrap. Oranje neemt het in Dortmund op tegen Engeland.

Het debat gaat over de toekomst van het noodlijdende Museum Cobra, waar de politiek al maanden over praat. Het museum presenteerde vorige maand een nieuw reddingsplan, nadat de gemeenteraad de eerste in november vorig jaar afwees.

Snel een besluit

Het nieuwe bestuur van het Cobra vroeg de gemeente vóór het zomerreces een besluit te nemen over de subsidieaanvraag van 1,4 miljoen euro voor de komende drie jaar. Mogelijke investeerders zouden namelijk meer zekerheid willen. Daarnaast hoopte ze dat de gemeente een streep wil zetten door de huurschuld en mee wil betalen aan de verbouwing van het pand.