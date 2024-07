De kwartfinale tussen Nederland en Turkije is in Amsterdam op heel verschillende manieren beleefd. De wedstrijd begon vooral in mineur voor Oranje, terwijl Turkse fans de overwinning al roken. Maar met twee goals voor Nederland in de tweede helft verplaatste de feestvreugde zich naar het Oranjekamp en overheerste in buurthuis Kizilirmak Vakfi in Amsterdam Nieuw-West vooral teleurstelling.