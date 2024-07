Van Hamburg naar Berlijn: John en Erica zijn klaar met negatieve Oranje-supporters

Eenmaal in Berlijn zien John en Erica vrijdagavond op een terras tegenover hun hotel de kraker tussen Duitsland en Spanje, waarin Spanje in de verlenging aan het langste eind trok. "Bij die goal van Spanje waren ze in mineur, maar toen Wirtz de 1-1 maakte ging het dak eraf", schetst John de sfeer. Uiteindelijk blijven de Duitsers alsnog met een flinke kater achter.

In het Olympia-stadion volgen de die-hard Oranje-fans een wedstrijd met twee gezichten. "De eerste vijftien minuten waren goed", vertelt John over de kwartfinale tegen Turkije, "maar daarna waren we het even kwijt." Vanaf dat moment horen ze veel Oranje-supporters om hen heen verwijten maken naar onder andere Koeman en Depay, die in de eerste helft niet lekker uit de verf kwam.

Gekonkel

"Daar doen wij niet aan mee", zegt John over dat gekonkel. "Maar als De Vrij in de tweede helft de bal binnenkopt na een voorzet van Depay, staan die supporters wel het hardst te juichen", verwijt hij een deel van het legioen een té opportunistische houding.

De kopbal van De Vrij zien John en Erica vanaf de tweede rij goed binnenvliegen, maar van het tweede doelpunt krijgen ze weinig mee. Maar ook voor de televisiekijkers blijft het lang onduidelijk wie nu eigenlijk gescoord heeft. "In het stadion werd eerst nog omgeroepen dat Gakpo had gescoord, maar later bleek het toch een eigen doelpunt te zijn."

Flesje mee

Als ze na de wedstrijd rond 0.45 uur bij het hotel aankomen, hopen ze nog ergens te kunnen proosten op de overwinning. Helaas blijkt de kroeg waar ze Spanje-Duitsland hadden gekeken, net te sluiten. "Maar de eigenaar gaf ons nog wel een flesje mee voor op de hotelkamer, omdat we hadden gewonnen."

Tekst gaat door onder de foto.