Trouwen tijdens Oranje: "Een aantal mensen keek stiekem op hun telefoon"

Michel Rahn, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, mocht Mike en Jessie in de echt te verbinden in Aalsmeer. Een bijzondere gelegenheid, vond hij zelf, en niet alleen omdat Oranje speelde.

"26 jaar geleden kondigde ik Jessies geboorte live aan op tv", vertelt hij. "Toen was ik presentator bij het programma Call TV en Jessies vader is een vriend van me. Nu, ruim een kwart eeuw later, mocht ik haar trouwen. Voor mij een bijzondere samenloop van omstandigheden."

Voor echte Oranjefans kon de timing van de bruiloft kon niet ongelukkiger. De ceremonie startte om 20.30 uur was om 21.10 uur afgelopen, terwijl de aftrap van Nederland-Turkije om 21.00 uur was.

Stoere mannen

"Gasten waren op de hoogte van het feit dat er geen tv-schermen waren", vertelt Rahn. "Van tevoren is duidelijk gemaakt dat het bruidspaar niet op prijs stelde als mensen met hun telefoon bezig waren, en dat ze graag wilden dat iedereen genoot van de feestelijkheden."

Die oproep aan alle familie en vrienden van het stel was niet aan dovemansoren gericht. Hoewel sommigen de verleiding toch niet konden weerstaan.

"Op het feestje werd door de dj omgeroepen dat Oranje had gewonnen. Tijdens het feest zag ik dat een aantal mensen even heel braaf naar buiten liep om stiekem op hun telefoon te kijken. Even om de hoek en weer naar binnen, het feest werd absoluut niet verstoord." Opvallend, vond Rahn, met name omdat de gasten voor een deel uit 'stoere mannen' bestond die 'absoluut voetbalfans' waren.

Geen lullige jasjes

"Het was een intiem en gezellig feest, vertelt de buitengewoon ambtenaar. "Tijdens de planning weet je niet wanneer er voetbal op tv is, maar de wens van het bruidspaar is uitgekomen: alle gasten waren er en nog op tijd ook. En ook niet onbelangrijk: niemand was in oranje gekleed. Voor je het weet krijg je van die lullige hup-Holland-hup-jasjes op de trouwfoto's, maar dat was gelukkig niet het geval."