Opnieuw een auto uitgebrand in Haarlem

Dat meldt de politie. In het onderzoek is ze op zoek naar camerabeelden die tussen 2.00 en 3.00 uur iets verdachts hebben vastgelegd.

De brand van vannacht lijkt de zoveelste brandstichting in een inmiddels lange reeks van branden. In de eerste helft van 2024 zijn meer dan dertig voertuigen in brand gestoken in Haarlem en Heemstede. De meeste nachtelijke branden waren in Schalkwijk. In die wijk wordt nu extra gesurveilleerd door agenten.

De recherche gaf eerder aan te onderzoeken of er een verband is tussen alle voertuigbranden. Een woordvoerder meldde eerder aan NH dat de politie in de meeste gevallen rekening houdt met opzet. Dat is soms moeilijk te bewijzen, omdat door de brand en het blussen veel sporen verloren gaan.

Eerder deelde de politie in het opsporingsprogramma Bureau NH bewakingsbeelden waarop een man te zien is, die op 16 juni brand sticht bij geparkeerde auto's aan de Waddenstraat. Die beelden hebben nog niet tot een arrestatie geleid.