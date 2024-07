Owusu-Oduro ruikt kansen na het vertrek van Ryan: "Ik móét het nu laten zien"

Het was een week met afscheid nemen bij AZ. Vangelis Pavlidis vertrok naar Benfica, Dani de Wit transfervrij naar VfL Bochum en ook het contract van Mathew Ryan is afgelopen per 1 juli. De kans dat de Australische doelman terugkeert, is zeer miniem. Daardoor is er voor de 20-jarige Rome-Jayden Owusu-Oduro een uitgelezen kans om eerste keeper te worden. "Het is aan mij om me te bewijzen aan Maarten Martens."