Zien: 9.000 mensen in Hoornse festivaltent in extase na overwinning Oranje

In een overvolle festivaltent in de binnenstad van Hoorn zagen 9.000 mensen hoe Oranje zaterdagavond na een bloedstollende wedstrijd met 2-1 van Turkije won. In verband met de kwartfinale zond de organisatie van Live in Hoorn de wedstrijd uit op een groot scherm. De voorbeschouwing en analyse in de pauze kwamen van NOS sportverslaggever Chris Wobben en oud-international Ronald de Boer.