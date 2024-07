Invaller Micky van de Ven redt Oranje en haalt halve finale op EK

De redding van de verdediger helpt Nederland aan de eerste halve finale op een EK sinds 2004. Van de Ven zag vanaf de bank aanvankelijk dat Oranje sterker begon dan de Turken, maar een tegendoelpunt incasseerde. Samet Akaydin stond helemaal vrij bij de tweede paal en kon de bal achter Bart Verbruggen koppen: 0-1.

Wout Weghorst (oud-AZ) mocht invallen van Ronald Koeman na de eerste helft en bracht extra energie in de ploeg. Dat leidde in de zeventigste minuut tot de gelijkmaker van Stefan de Vrij. Een eigen goal van Mert Müldür zorgde zes minuten later voor het beslissende doelpunt. Van de Ven was daarvoor ingevallen en haalde een grote kans van de Turken voor de lijn weg. Het bleef daarna spannend, maar Van de Ven en Oranje bleven op de been.

Engeland is komende woensdag de volgende tegenstander van Oranje. De aftrap is 21.00 uur.