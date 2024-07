'Taylor Swift-bezoekers met krukken toegang ontzegd', Arena zegt sorry

De vrouw van begin twintig is één van de vele 'Swifties' en stond donderdag met haar krukken in de rij voor de Arena. Ze heeft botkanker gehad en kampt nog altijd met de fysieke gevolgen daarvan. Haar botten zijn zeer broos, vandaar de krukken.

"Maar die moest ze bij de ingang laten staan en het Arena-personeel kon niet garanderen dat de krukken daar nog zouden zijn als het concert afgelopen was. Het was niet hun schuld als ze kwijtraakten, werd gezegd", vertelt Ilonka Leenheer, een kennis van de dame in kwestie, tegenover De Telegraaf.

Aan lot overgelaten

De vrouw had een staanplaats en had de krukken nodig daar te komen en te blijven staan. De security kwam met een alternatief: een invalidenplek. Ze vroeg de beveiliging of iemand met haar mee wilde lopen, omdat ze bang was om te vallen. "Dat ging niet, niks was mogelijk, ze werd aan haar lot overgelaten.” Uiteindelijk is ze wel naar binnen gegaan en heeft ze het concert bij kunnen wonen.

De regel zou in het leven zijn geroepen om de veiligheid en het comfort van anderen te kunnen garanderen. Maar dat hulpmiddelen, zoals krukken, niet mee mogen, staat nergens vermeld op de website van de Arena.