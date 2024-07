Samenvatting: FC Volendam komt op winderig sportpark niet tot scoren tegen Duisburg

Het duel tegen Duisburg, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland, was besloten en daarom was er geen publiek aanwezig. Wel was er behoorlijk veel wind op het sportpark en dit kwam het niveau niet ten goede. Beide ploegen konden moeilijk tot goedlopende aanvallen komen. Milan de Haan had namens FC Volendam de grootste kans in de eerste helft, maar het geplaatste schot van de Monnickendammer ging een halve meter naast.

In de tweede helft stonden er, met uitzondering van doelman Barry Lauwers, tien andere namen in het veld. Een van die namen was Marco Tol. De geboren Volendammer, die vorig jaar bij SC Cambuur onder contract stond, heeft nog geen nieuwe club en houdt zijn conditie op peil bij de ploeg van trainer Rick Kruys.

Blessures

Ook met Tol in de gelederen kwam FC Volendam dus niet tot scoren in het tweede bedrijf. Henk Veerman was bij zijn terugkeer in het oranje shirt naarstig op zoek naar een doelpunt, maar de spits blijft deze voorbereiding voorlopig op nul treffers staan.

Bij FC Volendam kwamen Benaissa Benamar, Robert Mühren, Mika van der Horst en Bilal Ould-Chikh niet in actie. Het viertal kampt met blessures. De volgende oefenwedstrijd van FC Volendam is op vrijdag 12 juli. Dan wordt er in het eigen stadion gespeeld tegen de amateurs van vv Noordwijk.

