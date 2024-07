Zaankanters streden succesvol voor opvang Oekraïners, maar dat ging niet makkelijk

De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan twee jaar en nog altijd leven gevluchte Oekraïners in ons land. In Zaandam sloegen buren in de Parkstraat de handen ineen en boden plek aan tientallen vluchtelingen in een oud gebouw van de school Et Buut. We volgen de Oekraïners en de Zaanse omwonenden in een drieluik, 'Van school tot schuilplaats'. Vanavond komt de eerste aflevering online.