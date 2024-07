AZ verslaat FC Nordsjaelland met grote cijfers na doelpuntenregen

Tweede deel

Maarten Martens koos ervoor om vijf wisselingen door te voeren bij het begin van het tweede gedeelte. De kansen bleven echter schaars voor de AZ’ers. Zo schoot Kasius tweemaal kort achter elkaar over het doel en ook Ibrahim Sadiq had het vizier nog niet op scherp. Mede door het gebrek aan grote mogelijkheden kwam de Denen ineens op 2-1. Benjamin Nygren werd vrijgelaten en kon inschieten.

Even daarvoor was onder andere Rome-Jayden Owusu-Oduro ingevallen, dus dat was een zure invalbeurt voor hem. Hij wordt door sommige AZ-fans en kenners gezien als dé opvolger van Mathew Ryan. Het contract van de Australische doelman is per 1 juli afgelopen. De Deense tegenstander rook bloed na de aansluitingstreffer en beef naarstig opzoeken naar de gelijkmaker.

Score loopt op

De Alkmaarders kwamen erg goed weg, nadat Mads Kristian Hansen vol op Owusu-Oduro schoot. In de rebound mikte Levy Nene op de lat vanuit buitenspelpositie. De enige kans van AZ kwam er via Alexandre Penetra, die zijn kopbal uit de kruising geplukt zag worden. In het afsluitende deel van veertig minuten vielen de goals als rijpe appelen. Eerst scoorde Enoch Mastoras, die eerder deze week zijn contract verlengde. Mees de Wit, Ernest Poku en Myron van Brederode (op zijn verjaardag) zorgden voor de eindstand: 6-1.

Opstelling eerste deel: Verhulst; Kasius, Goes, Martins Indi, Möller Wolfe; Koopmeiners, Belic, Mijnans; Sadiq, Zeefuik, Van Bommel

Opstelling tweede deel: Verhulst; Kasius, Goes, Dekker, Stam; Koopmeiners, Bazoer, Smit; Lahdo, Sadiq, Van Bommel

Opstelling derde deel: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Schouten, De Wit; Clasie, Buurmeester, Mastoras; Addai, Poku, Van Brederode