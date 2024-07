Eerste zomerstorm van het jaar is een feit, op verschillende plekken schade gemeld

Aan de Eksterlaan in Haarlem was er bijvoorbeeld schade door losgewaaide dakpannen. Volgens de brandweer kwamen daar 'dakpannen en panelen' naar beneden. Die panelen komen waarschijnlijk uit de stellage die om het complex heen is gebouwd. Door de losgewaaide onderdelen heeft in ieder geval een auto schade opgelopen. De straat is door de brandweer afgezet.

Ook in Muiderberg werd er schade gemeld: een omgewaaide boom is daar op twee auto's terechtgekomen. Volgens een getuige heeft de brandweer de boom inmiddels in kleine stukken gezaagd.

In Anna Paulowna moest de brandweer in actie komen om een geknakte tak van een boom te verwijderen, en in Huizen kwam een omgevallen boom op een fietspad terecht. In Purmerend moesten de hulpdiensten ingrijpen op een bouwterrein, waar een aantal hekken om waren gevallen.