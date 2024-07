De verf- en oliemolens op de Zaanse Schans maken de grondstoffen voor 'Zaans groen'

In de Zaanstreek hebben de houten huizen al eeuwenlang een typische groene kleur. Het Zaans groen is een begrip en uniek. Nergens in Nederland vind je zoveel groene houten huizen. Maar wat is Zaans groen eigenlijk? Zaankanter en verfexpert Frits Schuster gaat samen met verslaggever Michel Gijselhart in een serie van vijf afleveringen op zoek naar het antwoord. In deel twee bezoeken we de verf- en oliemolens op de Zaanse Schans die de basis leveren voor Zaans groen.