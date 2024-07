Volendammer kwak VD84 succesvol te water gelaten na maandenlange restauratie

Bij de VD84 was de voorsteven het grootste probleem, vertelt Aad. "Die was dusdanig slecht dat er niet meer mee gevaren kon worden. Het is echt een topstuk geworden. Onze scheepstimmerman (Jeroen van Wijngaarden, red.) heeft het werkelijk perfect gedaan, hij is een vakman eerste klas."

Wat spannende momenten later ligt de VD84 te water. "Het is allemaal vlekkeloos verlopen. De lekkage valt mee. We zijn hartstikke tevreden. Het is soms hard werken om het weer gerestaureerd en vaarklaar te krijgen. Maar het is mooi werk, het is echt erfgoed van Volendam."