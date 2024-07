"Turkije, 100 procent", Haarlemmers voelen zich wel Oranje, maar blijven Turks

Elk trapveldje in en om het Haarlemse Reinaldapark is donderdagavond in gebruik. Jonge voetballers, variërend in leeftijd van 5 tot 15 jaar, zijn volledig gefocust op de bal. Opperste concentratie. Maar er is een makkelijke manier om hun aandacht te trekken. Even vragen wie zaterdagavond voor Nederland juicht, en wie voor Turkije is.

Een gevoel

De voorkeuren tekenen zich al snel af. Jongens en meisjes met een Turkse achtergrond zijn eensgezind voor Turkije. De andere kinderen zijn eensgezind voor Nederland. Verbaasde gezichten bij de vraag of er nog twijfel is. "Turkije, honderd procent", zegt Kiyem van 12. "Ik kan niet uitleggen waarom, het is gewoon een gevoel."

