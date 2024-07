Onstuimig weer met harde windstoten, tijdens Oranje waarschijnlijk droog

Vanmorgen trekken buien van zuidwest naar noordoost over het land. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker, waarna een stevige buienlijn in de loop van de ochtend de westkust bereikt. Lokaal is ook kans op een klap onweer, meldt Weeronline.

De zuidwestenwind is eerst nog matig boven land tot vrij krachtig aan zee, maar neemt na het overwaaien van de buienlijn snel verder in kracht toe.

Vanmiddag klaart het op vanuit het westen en laat de zon zich zien. Dat neemt niet weg dat we diezelfde flinke regenbuien nog over ons heen kunnen krijgen, inclusief het nodige onweer.

Heftige windstoten

De zuidwestenwind neemt verder in kracht toe en wordt vrij krachtig boven land, tot mogelijk hard of stormachtig aan zee. Er is vanmiddag kans op zware windstoten met snelheden tussen 75 en 90 km/uur.

Vooral in het Waddengebied en direct aan de kust gaat het los, met windstoten die richting 100 km/uur gaan. Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven en Rijkswaterstaat waarschuwt voor 'mogelijk gevaarlijke rijomstandigheden'.

Aan het eind van de middag neemt de wind weer in kracht af. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 16 of 17 graden in het noordwesten tot lokaal nog 21 graden in het oosten en zuidoosten.

Droog Oranje

Vanavond wordt het weer een stukje rustiger. De wind neemt vanuit het zuidwesten verder in kracht af en is matig boven land, tot mogelijk nog vrij krachtig aan de noordkust. Wolken, zon, wind en buien wisselen elkaar af.

Volgens de weersite kan op de meeste plaatsen droog gekeken worden naar Nederland-Turkije. 's Nachts verandert er weinig: de temperatuur daalt naar minimaal 8 tot 10 graden, aan de kust is het een paar graden warmer.