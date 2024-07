Avondwinkel in Beverwijk overhoop gehaald en overvallen, zes personen op de vlucht

De aanwezigen in de avondwinkel hebben zes mensen gezien, vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. De groep is na de overval met twee auto's vertrokken.

Niemand in de winkel is gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is buitgemaakt, maar de winkel is volgens de woordvoerder 'aardig overhoop gehaald'.

De straat is afgezet zodat de politie onderzoek kan doen. Over het signalement van de zes is op dit moment nog niets bekend.

Dit is niet de eerste keer dat de Zeestraat het doelwit is van overvallen. Het casino in dezelfde straat is een aantal jaar geleden al een aantal keer overvallen. Daarbij werd een van de overvallers neergeschoten door de politie.