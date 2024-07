Jonge avonturiers vinden gestolen kluis en sporen Haarlemse eigenaar op

En ja hoor, zo lukt het. Met meerdere magneten tillen ze de kluis uit het water. De spanning stijgt. Wat zal erin zitten? Is het geld? Sieraden? Of misschien wel een pistool? Wrikken lukt niet. En een sleutel hebben ze al helemaal niet. Grof geweld is de enige oplossing. Eén van de papa’s haalt een koevoet uit de schuur. Wat flinke kracht. De kluis breekt open.

Op deze vrijdagmiddag hebben de vier de inhoud weer netjes teruggelegd in de kluis. Tuurlijk, ze hebben het materiaal nauwkeurig bestudeerd. Iedereen heeft het wel even in zijn of haar handen gehad. Maar uiteindelijk gaat het weer terug in de kluis. Want dat is hun doel altijd geweest: de spullen terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar.

Echte helden

“Ik had er niet meer op gerekend”, zegt Enno als hij aan de eettafel zit, omringd door kinderen. “Ik ben jullie heel erg dankbaar. Jullie zijn echte helden.” De kinderen zijn trots, maar vooral ook nieuwsgierig. Wat is er gebeurd bij Enno? Hoe is die kluis in het water beland?

