Superfan Jennifer is bij Taylor Swift thuis geweest: "Heb haar een knuffel gegeven"

Samen met haar zus stond Jennifer vanmiddag in de lange rij bij de Johan Cruijff ArenA. Om hun heen duizenden andere Swifties, zoals de fans van Taylor Swift ook wel worden genoemd. "Taylor is een hele goede muzikant", vertelt de 31-jarige, die inmiddels al zestien jaar fan is. "En ze is gewoon zo lief."

Dit is niet Jennifers eerste en enige concert van The Eras Tour, wel degene die het dichtst bij huis is. De Amstelveense is al in Londen geweest, gaat morgen wéér naar de Johan Cruijff ArenA en reist op 2 augustus naar Warschau. "Dat is de dag dat ik haar ontmoette", vertelt ze trots.

Knuffelen met Taylor Swift

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Jennifer haar idool heeft geknuffeld. Taylor en haar team nodigden via sociale media fans uit bij haar thuis. Jennifer was een van de gelukkigen. Ze reisde naar Londen om haar te ontmoeten. Daar waren rond de vijftig andere Swifties.

Tekst gaat verder onder het bericht op Facebook met de foto van Jennifer en Taylor Swift.