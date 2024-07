Voor het eerst gekweekte paling bij Jan Haring Race Monnickendam

Toch zijn de verschillen tussen gekweekte en wilde paling groot, zegt De Boer. De wilde soort is veel donkerder van kleur en rimpeliger, terwijl de gekweekte stugger is. Dit heeft invloed op de smaak, vindt de roker. "Het is als een Franse bloemkool, of een Spaanse aardbei. Het is 'm gewoon net niet."

Tips om te roken

Voor de deelnemers wordt het roken van de gekweekte aal een uitdaging. Arjun van Wilgenburg, de grote winnaar van vorig jaar, is van plan om een aantal zaken anders aan te pakken. "Het is vooral lastig om een goudkleurig huidje te krijgen, want de huid is een stuk stugger. Je moet hem dus anders roken."

Schilder heeft nog wel een paar tips: "Het belangrijkste onderdeel is het drogen. Dat doe je op open vuur en af en toe geef je ze een spuitje water. Door dat water worden de vellen al iets zachter. Als ze droog genoeg zijn, ga je roken op 75 graden. De kunst is om ze de laatste tien minuten goed te verhitten, even naar de 85 à 90 graden. Maar dat is ook het gevaarlijkste. Want als ze niet goed droog zijn en het wordt te heet, dan knappen ze open en loopt het vet eruit. Springers noemen we dat. En dan kun je de prijzen vergeten."

Wellicht is het een beetje lastiger dan het roken van een wilde aal, zegt Schilder. "Maar een winnaar moet ook deze gekweekte paling kunnen roken."