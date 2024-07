Valse start Ajax, voorbereiding begint met oefennederlaag tegen PEC Zwolle

Sterkere tweede helft

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Ajax. Centrale verdediger Dies Janse vond Carlos Forbs en via Jordan Henderson eindigt de bal op de paal. Na een uur besloot Francesco Farioli om alle basisspelers te wisselen. Invaller Kian Fitz-Jim stond opvallend op linksbuiten, maar kreeg een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Doelman Jasper Schendelaar hield echter tegen.

Vlak voor het einde van de wedstrijd kopte Sivert Mannsverk nét naast uit een corner. Ajax schoot negentien (!) keer op doel en PEC kon er aanvallend niks tegenover stellen. Desondanks bleef het 1-0 voor de Zwollenaren, waardoor Ajax de eerste oefenwedstrijd verliest. De ploeg van Farioli komt komende dinsdag opnieuw in actie. Sint-Truidense VV is vanaf 18.30 uur de tegenstander op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek.

Opstelling Ajax (eerste zestig minuten): Ramaj; Rensch, Medic, Janse, Hato; Henderson, Van den Boomen, Taylor; Forbs, Akpom, Godts

Opstelling Ajax (laatste dertig minuten): Pasveer; Gaaei, Gooijer, Baas, Wijndal; Mannsverk, Hlynsson, Tahirovic; Rasmussen, Rijkhoff, Fitz-Jim