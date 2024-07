Sander uit Aalsmeer heeft MS, toch loopt hij de Nijmeegse Vierdaagse: 'Nu kan het nog'

Sander kreeg zeven jaar geleden aan de rechterkant van zijn lichaam spiertrekkingen en pijn. Er zaten plekjes op zijn hersenen, bleek uit een MRI-scan. "Na de diagnose zag ik het even heel somber in. Mijn toekomstbeeld veranderde. Ik zag voor me dat ik verlamd zou raken en in een rolstoel zou belanden."

Zijn doemscenario is de afgelopen zeven jaar niet uitgekomen. Integendeel, door zijn medicijnen heeft Sander geen spiertrekkingen en spasmen meer. Wel heeft hij nog steeds pijn en is hij eerder vermoeid. "Ik ben sindsdien blijer met wat ik kan. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Ik sport sindsdien ook een stuk meer, nu kan het nog."

Eruit halen wat erin zit

Hoe de toekomst eruit gaat zien, is nog een groot vraagteken. "Ik ben gelukkig nooit echt een vooruitdenker geweest. Het ziektebeeld van MS is heel divers en het verloop is niet te voorspellen, maar ik zie het positief in. Natuurlijk zijn er weleens mindere momenten. Ik probeer niet al te lang bij mijn ziekte stil te staan en uit het leven te halen wat erin zit."

