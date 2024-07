Popster Taylor Swift doneert onbekend bedrag aan Amsterdamse voedselbank

Marlies van der Elst, fondsenwerver van Voedselbank Amsterdam, is enthousiast over de donatie: "Wij zijn enorm blij met deze ongelooflijke gift van Taylor Swift."

Nooit eerder ontving de Amsterdamse voedselbank een donatie van zo'n grote wereldster: ''Er worden wel eens benefietconcerten gehouden door Nederlandse artiesten, maar dit is echt iets anders." zegt Oscarine Vonk, woordvoerder van voedselbank Amsterdam.

Grote donaties worden vooral gebruikt voor het betalen van logistieke kosten, zoals het transport van voedsel en de huur van panden. Soms gebruiken ze het ook om klanten verse groenten en fruit te geven.

De berg geld kwam niet volledig uit de lucht vallen. In de loop van de dag kregen ze al een vermoeden: ''mijn collega werd gebeld dat ze straks door een Amerikaans nummer gebeld zou worden, en dat ze zeker op moeten nemen.'' Taylor Swift doet vaker donaties aan voedselbanken in de steden waar ze optreedt.

"Wij onthullen nooit het exacte donatiebedrag," zegt Vonk. Wat in ieder geval niet bij de donatie inbegrepen was, zijn concerttickets voor het optreden van vanavond of morgen. "Als dat wel het geval was, zouden we de kaartjes aan de vrijwilligers hebben gegeven."