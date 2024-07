Koeman & Koeman: "Ronald, loop eens mee met de Oranjemars, even de beentjes los"

Koemannen in West-Friesland, je vindt ze nergens zoveel als in Blokker. Je struikelt er bijna over. Hoe komt dat, toch? "Het is begonnen bij mijn opa en zijn broers en neven", zegt Siem, die samen met Antoinette in Westerblokker woont. "En die hebben ook allemaal nazaten gekregen. Dan gaat het hard."

Het Nederlands elftal maakt zich klaar voor de kwartfinale van het EK voetbal. Zaterdag is Turkije de tegenstander en bij winst is het Oranje van Ronald Koeman nog maar twee wedstrijden verwijderd van de Europese titel én eeuwige roem.

Lukt het Nederland om de Turken te verslaan? Met het vertrouwen zit het bij Antoinette en Siem wel goed. "We gaan met 3-1 winnen", zegt Siem. "Maar ik denk wel pas na verlenging", zegt zijn vrouw.