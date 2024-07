Ex-gebruiker Patricia zet zich in voor daklozen in Hoorn: "Ze luistert naar je"

Met gevulde koffiekannen, gesmeerde broodjes, fruit en koekjes stapt Patricia van Willigen uit Hoorn iedere dag op een bakfiets om maaltijden voor daklozen rond te brengen. Ook biedt ze een luisterend of maakt ze een praatje. De weldoener, zelf ooit verslaafd geweest, kan zich maar al te goed verplaatsen in de vaak schrijnende situatie waarin daklozen in Hoorn verkeren.

En dat wordt gewaardeerd, blijkt als in het Risdammerhout een dakloze man spreekt. Het is een van de plekken in de gemeente waar Patricia haar bakfiets uitstalt zodat daklozen kunnen langskomen.

"Ze luistert naar je en geeft een knuffel als je die nodig hebt. Van de week had ik helemaal niks meer en dan komt ze met de bakfiets langs en is je tasje weer gevuld. Ze betekent echt veel voor ons."