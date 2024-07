Vader van vermoorde Erwin Laan blikt 20 jaar later terug: "Voelt soms als gisteren"

Hoe gaat het vandaag met je?

"Nou ja, het gaat goed. Het gaat redelijk goed, dat mag je wel zeggen ondanks alle toestanden. Ik moet toch verder, ik heb geen keus. Zo blijft het. Ik sta zelf vrij positief in het leven, dus ik zoek mijn geluk wel weer op. Of geluk, hoe moet je het noemen? Ik ga niet stil in een hoekje zitten, nee. Daar wordt niemand wijzer van."



Het is volgende week 20 jaar geleden dat je zoon werd vermoord.

"Ja, ik herinner het me als de dag van gisteren. Vooral de ochtend dat we gebeld werden en alles wat daarna kwam. De condoleance en de impact die het had op Beverwijk. Hoe de mensen toen en nu nog steeds met ons omgaan."

Waarom hebben juist die herinneringen zoveel impact op jou gehad?

"Omdat ik in die tijd zoveel waardering voor mijn zoon zag. Het was niet zomaar: 'Oh nou ja, jammer'. Er waren zoveel mensen op de uitvaart en nog steeds praten mensen erover. Dan denk ik: hij heeft het niet verkeerd gedaan in zijn leven, en daar ben ik trots op."