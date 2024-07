'Weggepeste' bewoner Westeinder wint kort geding rond haar chalet: "Dat geeft energie"

De rechter benadrukt het 'niet zo gek' te vinden dat Judith als bestuurslid van de stichting SBCDW, die opkomt voor de belangen van de bewoners, contact heeft gezocht met de geldschieter. 'Om hem bewust te maken van de impact van de opzegging van de huurovereenkomsten en de manier waarop Westeinderplassen de campingbewoners heeft bejegend'.

Twee telefoongesprekken

Als Judith in de twee telefoongesprekken met de geldschieter 'feitelijk onjuiste en onnodig grievende of diskwalificerende uitlatingen' over Kleen Estate heeft geuit, is ze daarmee haar boekje te buiten gegaan. Ook de eer of de goede naam van het bedrijf aantasten, mag niet, benadrukt de rechter.

Maar omdat de 'precieze inhoud van de gesprekken onduidelijk is gebleven, kan dát niet worden bewezen, en is de onmiddellijke opzegging van haar huurcontract dus onrechtmatig, oordeelt hij. Met andere woorden: de opzegging van het huurcontract moet ongedaan worden gemaakt, en haar chalet moet weer worden aangesloten op gas, water en elektriciteit.