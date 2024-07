OM eist 4 jaar cel tegen 39-jarige Hilversummer voor dubbele steekpartij

Op 27 januari ontstond op klaarlichte dag een vechtpartij op de Lopez Diaslaan in Hilversum. Twee mannen raakten daarbij gewond. Eén van hen werd in het gezicht gestoken en de ander in zijn zij.

De verdachte is een 39-jarige man uit Hilversum, die is geboren in Syrië. Een van de slachtoffers heeft verklaard dat hij de Hilversummer begroette, waarna de verdachte een belediging maakte over zijn moeder. Het slachtoffer vroeg hem te kalmeren en bood hem vervolgens een sigaret aan. De verdachte zou het slachtoffer daarna weg hebben geduwd.

Hierna ontstond een vechtpartij, waarbij de verdachte de man in zijn gezicht zou hebben gestoken. Ondertussen schoten twee mannen te hulp, waaronder de neef van het slachtoffer. Hij werd tijdens de worsteling in zijn linkerzij gestoken.

Verklaring verdachte

Als de verdachte dit verhaal hoort schudt hij nee. "Ik heb geen wapens gebruikt. Ik heb alleen mezelf verdedigd", vertelt hij via zijn tolk tegen de drie rechters.

De verdachte verklaart dat hij net zijn drie kinderen had opgehaald van zijn ex-vrouw. Hij wilde met ze naar het zwembad gaan, iets wat ze wekelijks doen. Toen hij bij de auto stond zou er een man dreigend op hem af zijn gekomen. De man zou boos zijn omdat hij hem niet terug had gegroet en begint hem uit te schelden.

Na wat woorden over en weer zag de Hilversummer dat de man zijn hand in zijn zak stak. Dit maakte hem bang. Hij zag namelijk dat de man iets in zijn handen had. "Uit angst duwde ik hem weg", vertelt hij. Daarna zouden er nog twee andere mannen bij zijn gesprongen die de verdachte in elkaar hebben geslagen.

De verdachte erkent dus te hebben gevochten, echter was dit uit zelfverdediging. Hij zegt geen scherp voorwerp te hebben gebruikt. Als de rechter aan hem vraagt hoe de slachtoffers dan aan hun steekwonden zijn gekomen, weet de verdachte dit niet.

Tijdens de zitting worden ook beelden getoond van het voorval. Deze zijn van zulke slechte kwaliteit, dat de mannen moeilijk te onderscheiden zijn. Ook is niet duidelijk te zien dat er iemand gestoken wordt.

Ernstig letsel

De slachtoffers zijn niet aanwezig tijdens de zitting. Wel leest hun advocaat een verklaring voor van het slachtoffer dat nog altijd met een groot litteken op zijn gezicht loopt. "Ik heb het gevoel dat ik steeds over mijn schouder moet kijken. Ik heb het gevoel dat iedereen naar me kijkt. Vaak zie ik er dan ook vanaf om naar buiten te gaan", leest de advocaat voor.

Volgens het letselonderzoek passen de verwondingen van beide slachtoffers goed bij de omschrijving van het voorval.

Vitale organen

De officier van justitie geeft aan dat de verklaringen, verwondingen en kleerscheuren geen twijfel geven of de verdachte dit heeft gedaan. Ondanks dat de verdachte nooit eerder in aanraking is geweest met de politie, eist het OM vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook zou hij een vordering van zo'n 15.000 euro aan de slachtoffers moeten betalen.

De messteken in het gezicht worden gezien als een zware mishandeling. De messteken in de zij van het tweede slachtoffer worden gezien als poging tot doodslag. In de buik zitten namelijk vitale organen, waardoor een messteek dodelijk kan zijn.

Op vrijdag 19 juli doet de rechtbank uitspraak.