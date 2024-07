In één van de armste gemeenten van Noord-Holland daalt het aantal mensen in de bijstand het snelst: hoe kan dat?

Al jaren domineert Den Helder het lijstje van armste gemeente van Noord-Holland. De cijfers van mensen die vanuit een WW-uitkering in de bijstand terechtkwamen, liegen er dan ook niet om.

In 2018 waren dat 330 mensen. Twee jaar later, in 2020, steeg als gevolg van de coronacrisis dat aantal aan 540. En nu is daar een sterke daling: vorig jaar zaten er 200 inwoners in de bijstand.

Merkt ook de voedselbank in Den Helder. Toch blijft Nico Bais twijfelachtig. Volgens hem is de daling is niet spectaculair minder. "Het gemeentelijk beleid gaat de goede kant op, maar ik blijf pleiten voor budgetcoaches voor mensen die in de armoede zitten." Volgens Bais is er bij deze groep vaak sprake van stress en zijn ze zodoende niet in staat het huishoudboekje op orde te krijgen.