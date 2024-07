'Pikante' onthullingen bij openen schatkist vol met Schellinkhouter toekomstbrieven

"Kijk nou!" De schatkist vol brieven is zojuist geopend en Tine Best staat met de brief van haar zoon Martin Kazimier in haar hand. Ze moet lachen. Het favoriete vak van Martin in 2000 was helder: meiden versieren! "Hij is vorig jaar getrouwd, dus dat is gelukt!", zegt ze met een knipoog.

De basisschool in Schellinkhout wordt binnenkort gesloopt, om later op te gaan in een nieuwe multifunctionele accommodatie, met hierin onder meer ook een dorpshuis, kinderopvang en een sportzaal.

Waar was het sleuteltje?

Schellinkhouter Dirma Wijnker vond het daarom hét ideale moment om de kist met brieven eens te openen. "Voorheen hing de kist op een prominente plek, in de nok van de school. Later stond hij in een kast. Niemand wist meer waar het sleuteltje was. Ik vond het zonde als er niets mee zou gebeuren. Ik kreeg er de kriebels van. Stel dat de school in de fik zou vliegen? Dat zou ik echt zonde vinden."

Haar drie kinderen, Stefan, Mark en Lieke, hebben ook op de Jan Luykenschool gezeten en haar twee zoons schreven destijds ook een brief. Eén van hen - Stefan - opent samen met meester André Niekamp de kist, waarna er nieuwsgierig wordt gezocht naar zijn en alle andere 65 brieven die in de kist belandden.

'Rianne heeft lekker kontje'

Stefan was toen 11 jaar, nu 36, en woonachtig in Alkmaar. Hij moet lachen als hij zijn eigen brief naar de toekomst terugziet. Hij droeg een korte broek en een Pokémon-shirt, valt er te lezen. En ook hij zat al vroeg achter de meiden aan. Er waren namelijk gevoelens voor Rianne uit groep 8. "Want ze heeft een lekker kontje", staat er te lezen.